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صبا مبارك: ركبت خيل في مشاهد حارس الجبل".. وعملت فيها أحمد السقا

الإثنين 04/مايو/2020 - 12:17 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد

أكدت الفنانة صبا مبارك على دورها على دورها في شخصية البدوية المتمرده في مسلسل " حارس الجبل " في موسم رمضان الحالي قائلة " أن دورها هذا العام مختلف في مسلسل " حارس الجبل " حيث تقوم بشخصية فتاة بدوية متمرده كاشفة ف أنه مسلسل بدوي تاريخي يحكي حقبة معينة.

وتابعت خلال مداخلة عبر تطبيق " زووم " مع برنامج " القاهرة الان" المذاع على فضائية العربية الحدث" تقديم الاعلامية لميس الحديد، عملت فيه كل الحاجات الي بحبها زي ركوب الخيل وإستخدام كافة الالعاب كنت عاملة فيها " أحمد السقا " .

وقالت أن العمل يأتي ضمن منظومة عمل تحكي عن المجتمع الذكوري الذي يهمش من دور المرأة خاصة المجتمعات البدوية دورها يقتصر على إنتظار حبيبها وتقدم له الطعام لكن هذا العمل قدم نماذج لشخصيات نسائية قوية وكبيرة لديها حكمة وقوة وتقرر مصيرها ولديها قدرة على التعامل مع الحياة ".

وحول صعوبة اللهجة البدوية قائلة " ليس جديد قدمت أعمالا ممثالة لاني أعشق الصحراء وبعض منها كان من إنتاجي الخاص فأنا بحب أجواء الصحراء والسيف والخيول ".

مشيرة أن العمل البدوي الجديد يأتي بعد غياب إستمر لمدة أربع أو خمس سنوات قررت أن تكون باكورة عودتي عمل فني بدوي ينتصر للمرأة مشيرة أنه يضم نخبة كبيرة من فناني العرب .

مشيرة أن صعوبة التصوير كانت صعبة في ظل جائحة كورونا من خلال الاجراءات الاحترازية وإتخدام الكمامات والقفازات قائلة " اكتر ناس مظلومة في جائحة كورونا هما الفنانيين وكوادر التصوير لاننها نحرص على وجود تباعد إجتماعي رغم صعوبة ذلك اثناء التصوير " لكن مبارك قالت " لكن التصوير في محمية طبيعية وفي الهواء الطلق ساعد على إنجاز العمل ".

وقالت مبارك : " خلصنا العمل رغم أن ده كان قرار صعب لكن جائحة كورونا حصلت ونحنفي ثلثه الاخير وكان لزاماً علينا أن نكمله " .

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