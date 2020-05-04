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أحمد موسى عن لحظات قنص الجيش للإرهابيين: "الدفن مصير الخونة" (فيديو)

الإثنين 04/مايو/2020 - 03:49 ص
داليا الحسين
عرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو لرصد الجيش المصري للإرهابيين في سيناء واصطيادهم وتصفيتهم.

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الأحد، أن الجيش المصري يصطاد ويقنص الإرهابيين الذين يدعمهم الخونة والإرهابيين أمثال الإرهابي وجدي غنيم والإرهابي محمد ناصر ومن على شاكلتهم ليتم دفنهم في الأرض.

وتابع القتل هو مصير كل إرهابي وأن ما يتم عرضه في الفيديو هو الحل مع كل الإرهابيين، مؤكدا أن الفيديو الذي نشره الجيش مهم حتى نشاهد مصير أتباع الخونة.

وأضاف أن الخونة يساعدون الإرهابيين سواء من خلال الإعلام أو الكلمة أو الموقف، مؤكدا أن نسور الجو رصدت مجموعة الخونة واصفا إياهم بالكلاب وتم تصفيتهم وأن من يواجه جيش أو شرطة مصر سيكون مصيره الدفن.

وأشار أحمد موسى، إلى أن مصر الدولة الوحيدة التي يحدث بها عمليات إرهابية في ظل انتشار فيروس كورونا بسبب وجود الخونة والإرهابيين داخل البلاد.

وتحل اليوم الذكرى الـ47 لانتصار العاشر من رمضان، الموافق السادس من أكتوبر عام 1973، والذي يمثل الانتصار الأعظم في تاريخ مصر.

وتحتفل مصر كل عام فى العاشر من رمضان، بذكرى حرب العاشر من رمضان 1393 هجرية، الموافق السادس من أكتوبر 1973، وهى الحرب التى انتصر فيها الجيش المصرى على العدو الإسرائيلى، واستعاد أرض سيناء، بعد احتلالها لمدة ست أعوام.

وحقق الجيش المصري، الانتصار على العدو الإسرائيلي، واستطاع استعادة الأرض وتحقيق الانتصار العظيم، رغم كل المعوقات التى كان يرددها البعض حينها، وكانت تروج لها القوى العظمى، إلا أن الجيش المصري استطاع تحطيم المستحيل.

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