رئيس البنك الزراعي: الجهاز المصرفي المصري يقف على أرض صلبة

قال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، إن الجهاز المصرفي المصري يقف على أرض صلبة، حيث ساهم برنامج الإصلاح الاقتصادي، والمبادرات الصناعية التي أطلقتها الدولة ساهمت في تحسين الوضع بصورة أكبر.





وأشار "فارق"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد ببرنامج "بنوك واستثمار" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، إلى أن مصر تمكنت من تحقيق احتياطي نقدي قوى على مدار الفترة الماضية، وهو من ساعدها على القدرة على مواجهة أزمة كورونا.





وأضاف رئيس البنك الزراعي المصري، أن البنك المركزي المصري له رؤية مستقبلية دائما، ويقوم بإجراءات استباقية، مشيدا بقرار البنك المركزي سعر الفائدة 3% بسبب أزمة كورونا، مؤكدا أن هذا القرار يساعد الشركات على مواجهة التزاماتها.





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