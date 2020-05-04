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لاعب منتخب العراق: أتمنى اللعب للأهلي والدوري المصري قوي

الإثنين 04/مايو/2020 - 12:05 ص
منتخب العراق
منتخب العراق
علي نبوي

قال العراقي علاء مهاوي لاعب الشرطة العراقي ومنتخب العراق بأنه يتمنى الانتقال إلى النادي الأهلي، مشددًا بأن هناك مفاوضات من قبل وكيله مع مسؤولو النادي الأحمر.


وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"هناك حديث بيني وبين وكيلي بأن
الأهلي فريق كبير وأي لاعب يتمنى اللعب له وفي هذا الجمهور وأتمنى أن أكون متواجد في النادي".

وتابع :"وكيلي أكد لي بأن هناك مفاوضات مع مسؤولو الأهلي، ومحمد بركات كان يعجبني أدائه".

وأشار :"أتابع النادي الأهلي، وأشاهد المباريات القديمة للنادي الأحمر".

وأردف :"تواجد العراقيين مثل همام طارق ومصطفى كريمي تشجعني على الانتقال إلى الأهلي واللعب في الدوري المصري والذي أراه قوي للغاية".

وعن عدم نجاح تجربته مع الباطن السعودي قال :"الأجواء لم تساعدني مع الباطن السعودني ولم أتأقلم على الأوضاع هناك".

وأتم حديثه :"تعافقدي مع الشرطة العراقي ينتهي نهاية الموسم الجاري ويحق لي التوقيع لأي نادي".

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