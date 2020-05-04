لاعب منتخب العراق: أتمنى اللعب للأهلي والدوري المصري قوي

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قال العراقي علاء مهاوي لاعب الشرطة العراقي ومنتخب العراق بأنه يتمنى الانتقال إلى النادي الأهلي، مشددًا بأن هناك مفاوضات من قبل وكيله مع مسؤولو النادي الأحمر.





وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"هناك حديث بيني وبين وكيلي بأن

الأهلي فريق كبير وأي لاعب يتمنى اللعب له وفي هذا الجمهور وأتمنى أن أكون متواجد في النادي".



وتابع :"وكيلي أكد لي بأن هناك مفاوضات مع مسؤولو الأهلي، ومحمد بركات كان يعجبني أدائه".



وأشار :"أتابع النادي الأهلي، وأشاهد المباريات القديمة للنادي الأحمر".



وأردف :"تواجد العراقيين مثل همام طارق ومصطفى كريمي تشجعني على الانتقال إلى الأهلي واللعب في الدوري المصري والذي أراه قوي للغاية".



وعن عدم نجاح تجربته مع الباطن السعودي قال :"الأجواء لم تساعدني مع الباطن السعودني ولم أتأقلم على الأوضاع هناك".



وأتم حديثه :"تعافقدي مع الشرطة العراقي ينتهي نهاية الموسم الجاري ويحق لي التوقيع لأي نادي".