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"اورنچ مصر" توفر المستلزمات الطبية الوقائية للأطقم الطبية في مستشفيات الحجر صحي

الإثنين 04/مايو/2020 - 12:04 ص
سيارات اورانج
سيارات اورانج
أحمد الشيخ





تحت مظلة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أعلنت "اورنچ مصر" عن مشاركتها في حملة "أهل مصر قد المسؤولية" التي أطلقتها مؤسسة أهل مصر للتنمية والتي تستهدف توفير دعماً عاجلاً للمنظومة الصحية في مصر وتزويد المستشفيات بالاحتياجات اللازمة لحماية ومساندة الأطباء والمصابين في إطار محاصرة تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد– 19".

وتأتي الخطوة في إطار حرص الشركة على مساندة المجتمع المصري ومواصلة دورها التنموي والمجتمعي في ظل الظروف الحرجة، حيث قامت مؤسسة اورنچ بتوجيه تمويلات استثنائية مخصصة لمواجهة كورونا وعليها قامت "اورنچ مصر" بتوجيه الدعم الي اكثر من جهة وكان اولها دعم مبني تابع لمؤسسة أهل مصر للتنمية بعد تحويله لمستشفى حجر صحي وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة. 

وبموجب التعاون تساهم "اورنچ مصر" في توفير سيارات المبيعات المتنقلة الخاصة بالشركة لنقل وتوزيع المستلزمات الطبية الوقائية الي المستشفيات الحكومية والجامعية الأكثر احتياجا ضمن هذه المبادرة ومنها مستشفي القصر العيني ، مستشفي الدمرداش القاهرة، مستشفي حميات امبابه، مستشفي حلوان القاهرة، مستشفي حميات منوف بالمنوفية، مستشفي حميات السويس، مستشفي جامعة السويس ، مستشفي صدر السويس، مستشفي كفر الدوار بالبحيرة.

كما قامت اورنچ - في اقل من 24 ساعة- بتوفير خدمات الانترنت فائق السرعة مجانياً في مبني تابع لمؤسسة أهل مصر والذي تم تحويله الي مستشفى حجر صحي بطاقة استيعابية 600 شخص من مرضي واطباء وهيئة تمريض لضمان توفير كافة سبل الدعم والطمأنينة والتواصل المتبادل لهم ومع ذويهم. 



وعلقت هالة عبدالودود مدير قطاع العلاقات العامة والمسئولية المجتمعية بشركة اورنچ مصر، على المشاركة في المبادرة قائلة "إن القطاع الطبي في مصر يكافح بشجاعة وباءً عالمي أجهد العديد من النظم الصحية، لكن طواقم الأطباء والتمريض في مصر تبلي بلاءً حسناً بشهادة المراقبين في الداخل والخارج، ونحن سنعمل بقوة لدعم الأطباء والتمريض بتوفير ما يحتاجونه من مستلزمات طبية ووقائية".

وتابعت عبد الودود: "مؤسسة اورنچ مستمرة فى تقديم الدعم ولن تتوقف عن القيام بدورها نحو المجتمع، ومن هذا المنطلق قررنا المساهمة في هذه الحملةللمساهمة في توفيرالمستلومات الطبية الوقاية التي بدورها ستساعد المستشفيات في تقديم رعاية طبية متميزة ".

 ومن جهتها، عبرت هبة السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، عن سعادتها بالتعاون مع اورنچ مصر، مؤكدة حاجة المؤسسة لجهود كل الجهات في مصر للتغلب على الوباء، مشيرة الى ان ما تقوم به مؤسسة أهل مصر من مبادرات هو واجب وطنى فى ظل هذة الظروف الصعبة التى  تتعرض لها مصر والعالم مما يتطلب تكاتف الجميع للعبور من هذه الازمة.  

وأضافت: "عامل الوقت مهم جدا والمساهمة فوراً في تقديم الدعم المطلوب لكافة الجهات التي تعمل على مكافحة كورونا ستمكن البلاد من تخفيض الأضرار إلى الحد الأدنى والعبور من هذه الظروف الحرجة في أقرب وقت".

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