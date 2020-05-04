سامي يعد دلال بأن لا يتركها أبدا في "القمر آخر الدنيا"

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بدأ منذ قليل مسلسل "القمر أخر الدنيا"، وتذهب دلال بالفعل لمقابلة سامي ويعطيها بوكية ورد ويبتسم لها.



وتفرح دلال به كثيراً ويطلبون الطعام ويسألها لماذا لم تأكل ثم يطلب لها قهوة ومازال متذكر انها تحبها مظبوطة، ويعتذر انه قام بشراء لها ورد في هذه الظروف التي تمر بها.



وتقول له انها تعبانة جداً ويقول لها انه عمره ما يتركها ثم يصحح الكلمة انه عمره ما سيتركهم جميعاً ويصبرها انها ستجد والدتها.





وفي سياق أخر تدور أحداث مسلسل "القمر أخر الدنيا" في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، وتقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة.





وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من بشرى، أحمد كرارة، سميرة عبد العزيز، نجلاء بدر، مؤمن نور، سمير بدير، هدى الاتربي، ثراء جبيل، مادلين طبر، عمرو عابد، ساندي علي، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة، إنتاج شيرين مجدي.