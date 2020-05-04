وزير السياحة والآثار: لن نقبل سائح دون شهادة تثبت سلامته من كورونا

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن عودة السياحة الخارجية لم نحدد لها موعدًا، والعودة مرتبطة بتحسن الحالة العامة والانضباط في تأدية الإجراءات والاحترازات.





وأضاف العناني أنه في حالة عودة السياحة فلن نقبل دخول سائح أكبر من 48 عامًا ويكون حامل لشهادة تثبت خلوه من كورونا.





جاء ذلك في اتصال هاتفي للوزير مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" على فضائية صدى البلد.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.





وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.



