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آسر ياسين: كاملة أبو ذكري مايسترو "100 وش".. والتصوير مستمر رغم أزمة "كورونا"

الإثنين 04/مايو/2020 - 12:23 ص
بوابة الفجر
شيماء يونس
أشاد الفنان آسر ياسين بسعادة عدد من أصدقاءه و المتابعين، عن ردود الفعل بعد عرض مسلسل "100 وش" وكذلك دور مخرجة العمل كاملة ابو ذكري، حيث يشارك في بطولة المسلسل مع الفنانة نيللي كريم، ليشارك به في السباق الرمضاني 2020.

ووجه شكر للمخرجة كاملة أبو ذكري وذلك عبر تسجيل صوتي تم عرضه عبر برنامج"" قائلا:" الصراحة يعني أحب أشيد جدا بالمايسترو كاملة أبو ذكري لأن روحها هي اللي طاغية على الموضوع، هي اللي عارفه تتحكم كويس قوي، عارفة توجهنا كويس، يعني وازنة المكيال كويس، وصورنا في ظروف صعبة جدا، ولسه بنصور في ظروف صعبة جدا، في ما يخص الكرونا والتعقيم، والحاجات دي كلها، بس عندنا مسؤولية كبيرة لازم نعملها ولازم نخلصها وبالنسبة لي سعيد جدا إن إحنا سبب في أن الناس في العزلة اللي هي فيها أو في الظروف اللي هي فيها سبب أن الناس تبتسم ونرفه عنهم".

والجدير بالذكر أن قصة المسلسل تدور حول حول سكر التي تجسد شخصيتها الفنانة نيللي كريم ، وتعمل سكر في صالون حريمي ، ويستهويها النصب ، لتحقيق حلمها بجني الأموال وشراء صالون كوافير، وتدور الأحداث في إطار كوميدي لايت، حيث يقع لبطلي العمل العديد من المفارقات الكوميدي، يشارك في هذا المسلسل عدد من نجوم الفن منهم نيللي كريم، آسر ياسين، علا رشدي، محمود الشرقاوي وعمر الشناوي.

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