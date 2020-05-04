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لمخالفة الحظر.. إغلاق 5 محلات تجارية بمدينة ناصر ببني سويف (صور)

الإثنين 04/مايو/2020 - 04:05 ص
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
أعلنت محافظة بني سويف، الأحد، عن إغلاق 5 محلات تجارية لمخالفتها قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مواعيد غلق المحال والمنشأت التجارية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وأكدت المحافظة، في بيان، أنه في إطار تكليفات محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة فيروس كورونا المستجد، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، والتوعية والالزام بضرورة الالتزام بالإجراءات التي تنفذها الدولة في هذا الملف.

وأضاف البيان، أن اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، قام بجولة ميدانية مساء بمركز ومدينة ناصر لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتضمنة إغلاق جميع المقاهى والكافيتريات، والكافيهات، والملاهي، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والتي تقدم خدمات التسلية أو الترفيه، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بالفيروس.

وتجول السكرتير المساعد، مترجلا في معظم شوارع وميادبن مدينة ناصر، لمتابعة الالتزام بتطبيق قرارات الحكومة بحظر انتقال المواطنين بعد الساعة التاسعة مساء، وكذا متابعة تنفيذ قرارات غلق المحال العامة والأنشطة التجارية بعد الساعة الخامسة، حيث تبين وجود 5 محلات"مفتوحة" بعد المواعيد المقررة، والتي وجه السكرتير المساعد مسؤولى الوحدة المحلية بغلق وتشميع تلك المحلات لمخالفتها قرارات الحكومة واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد.

رافق نائب المحافظ خلال زيارته كل من المحاسب محمد بكري رئيس مركز ومدينة ناصر، والرائد جمال حميدة نائب مأمور مركز شرطة ناصر، ونواب رئيس المدينة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بناصر.

خروج 40 من المصابين بكورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.

تسجيل 272 حالة جديدة

وأضاف أنه تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.
لمخالفة الحظر.. إغلاق 5 محلات تجارية بمدينة ناصر ببني سويف (صور)
لمخالفة الحظر.. إغلاق 5 محلات تجارية بمدينة ناصر ببني سويف (صور)
لمخالفة الحظر.. إغلاق 5 محلات تجارية بمدينة ناصر ببني سويف (صور)
لمخالفة الحظر.. إغلاق 5 محلات تجارية بمدينة ناصر ببني سويف (صور)

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