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هشام سليم: أحب طليقتي الثانية وأتمنى العودة لها

الإثنين 04/مايو/2020 - 12:31 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

كشف الفنان هشام سليم عن امنيته في العودة لزوجته الثانية بعدما قام بالانفصال عنها بسبب المشاكل التي حدثت بينهم.


تحدث هشام سليم خلال حلوله ضيفًا في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي،حيق أوضح أن زوجته الثانية كانت سعودية،وأن المشاكل التي حدثت عندها كانت سببًا أساسيًا في الانفصال، مُوضحًا:" ومكنش في فرصة إنها ترجع، لذلك قررنا أننا ننفصل".


وأوضح هشام سليم أنه مازال يحب طليقته الثانية، ويتمنى أن يعودون لبعضهم مرة أخرى، قائلًا: " تزوجت مرتين وطلقت، ولكن مراتي الثانية بحبها لحد دلوقتي، وأتمنى نرجع نتجوز تاني ومش هلاقي زيها"، لافتًا إلى أنها كانت سيدة جميلة الطباع.

وفي سياق آخر، يعتمد برنامج "شيخ الحارة" على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والمشاهير من نجوم الرياضة والإعلام.

ومن المقرر أن تستضيف إيناس الدغيدي، خلال شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة منهم سهير رمزي،إدوارد،صفية العمري،حسن شاكوش، تامر هجرس، إنجي علي، فريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وغيرهم.

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