بعد مقتل زوجها بـ 3 سنوات .. يسرا تتجه للنيابة لفتح التحقيقات من جديد



وفي أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل "خيانة عهد" اجتمعت "عهد" مع "منعم" والذي يجسد هذه الشخصية الفنان بيومي فؤاد بعدما طلبت منه أن يجمع كل المعلومات عن "أمين" الشخص الذي قابلته في مكتب "مجدي" وقال لها بأنه شقيق "مجدي" وتأكدت "عهد" بـ انهما السبب وراء مقتل زوجها.



وفي سياق متصل ذهبت يسرا إلى النيابة بصحبة شقيقها المحامي "مروان" لتقوم بفتح قضية مقتل زوجها عزمي، حيث تشك في رجل الأعمال مجدي الصياد وشقيقه أمين.



مسلسل "خيانة عهد" يعرض علي قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.











عرضت اليوم حلقة جديدة من مسلسل "خيانة عهد" لـ الفنانة يسرا، الذي تشارك به في الماراثون الرمضاني الجاري 2020.