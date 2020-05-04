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تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:11 ص
الطقس - أرشيفية
الطقس - أرشيفية
أمنية فوزي
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين الموافق 4 مايو 2020، علي مدن ومحافظات الجمهورية.

الطقس نهارًا: 

طقس مائل للحرارة، غائم جزئي على القاهرة والوجه البحري.

طقس معتدل، غائم وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

طقس حار على شمال الصعيد يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومشمس.


الطقس ليلًا:

طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري. 

طقس بارد على السواحل الشمالية.

طقس لطيف على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية:

نشاط رياح وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية.

الوصف الفني لخرائط الطقس: 

امتداد مرتفع جوي على السواحل الشمالية والصحراء الغربية.

امتداد منخفض السودان على القاهرة وجنوب البلاد وسيناء.

وحذرت الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة اليوم الإثنين الموافق 4/5/2020، حيث تتجاوز درجات الحرارة في جنوب الصعيد حاجز الـ40 درجة، وتصل لـ38 درجة على شمال الصعيد، وتسجل القاهرة حوالي 33 درجة.

وقالت الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة ترتفع على المعدل الطبيعي في مثل هذا التوقيت من العام بحوالي 4 درجات، ويشهد الصعيد ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة.

وكانت حذرت الأرصاد، من نشاط للرياح على أغلب المناطق، وهو ما سيقلل الإحساس بدرجات الحرارة، لكن طاهرة الشبورة المائية ستكون الأكثر تأثيرا خاصة على الطرق القريبة من المناطق الزراعية والمسطحات المائية، كما أنها ستعيق الرؤية خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر، وتبدأ في التلاشي عند العاشرة صباحا ومع سطوع أشعة الشمس.

كما حذرت من تخيف الملابس خلال فترات الليل، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ يتجاوز الـ10 درجات، لافتًا إلى أن نوعية الملابس في الليل لا بد أن تختلف عن الملابس وقت الظهيرة.

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم
تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم

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