هشام سليم : فاتن حمامة سبب دخولي عالم الفن









وقال: "كنت أغني حينها وصوتي كان جيدًا، ولكن لم يكن لدي فكرة أني سأدخل عالم الفن، وكنت أقوم بهذا لأني أحبه".



وفي سياق آخر، يعتمد برنامج "شيخ الحارة" على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والمشاهير من نجوم الرياضة والإعلام.



ومن المقرر أن تستضيف إيناس الدغيدي، خلال شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة منهم سهير رمزي،إدوارد،صفية العمري،حسن شاكوش، تامر هجرس، إنجي علي، فريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وغيرهم.







أوضح الفنان هشام سليم، أن الفنانة فاتن حمامة، كانت السبب الرئيسي لدخوله عالم الفن لأنها أول من أقترحت أن يعمل معها في فيلم "إمبراطورية ميم".تحدث هشام سليم خلال حلوله ضيفًا في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"مع المخرجة إيناس الدغيدي، حيث أكد أنه إذا لم يلتقي بفاتن حمامة كان سيتغير مصيره إذا لم، مؤكدًا أنها كانت صديقة الأسرة، و أنه التقى بالمخرج حسين كمال في منزلها،كما أنه كان يحب الفن منذ دراسته وهو صغيرًا وكان يقوم بالتمثيل في مسرح المدرسة