دراما رمضان 2020.. ملخص الحلقة العاشرة من مسلسل "خيانة عهد" لـ يسرا







شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل "خيانة عهد" تعافى "هشام" ابن يسرا والذي يجسد هذه الشخصية الفنان خالد أنور من الإدمان وخروجه من المصحة، وهو ما أبهج والدته يسرا، والتي تفاجأت بخروجه، إلا أن نظرات الغل والكره ظهرت في عيون "فرح" وتجسدها حلا شيحة والتي تفاجأت بشفائه على غير رغبتها.



وقيام تيام قمر "علي" ابن خالد سرحان بالزواج عرفي من "بسنت" صديقة شقيقته هنادي مهنا، حيث قال تيام لوالدته إنه مسافر للعين السخنة مع أصدقائه، لكن والده المحامي خالد سرحان اكتشف عقد زواج عرفي جاءت فتاة لتوثقه بمكتبه، إلا أنه قام بتقطيع العقد.



ونشرت "سارة" والتي تجسدها هنادي مهنا بنشر فيديو فاضح لـ "شيرين" جومانا مراد التي أرسلته جومانا هاتف على خالد أنور، إلا أن هنادي استطاعت الحصول عليه بعدما قامت بالقرصنة على هاتف خالد أنور ونشرته هنادي على السوشيال ميديا، بعدما علمت بعلاقة جومانا بحلا شيحة وخططهما ضد يسرا وابنها خالد أنور والذى تحبه هنادى.



وشهدت الأحداث حالة غضب انتابت جومانا مراد بعد تسريب فيديو فاضح لها على السوشيال ميديا، إلا أنه ذهب لها بعدما علم من "فرح" حلا شيحة بتسريب الفيديو ولكنها تيقنت من أن علاقتهما اختلفت بعد خروجه من المصحة، حيث رفض الذهاب لمنزلها ليتناولا المخدارت سويا.



وفي أحداث الحلقة اجتمعت "عهد" مع "منعم" والذي يجسد هذه الشخصية الفنان بيومي فؤاد بعدما طلبت منه أن يجمع كل المعلومات عن "أمين" الشخص الذي قابلته في مكتب "مجدي" وقال لها بأنه شقيق "مجدي" وتأكدت "عهد" بـ انهما السبب وراء مقتل زوجها.



وفي سياق متصل ذهبت يسرا إلى النيابة بصحبة شقيقها المحامي "مروان" لتقوم بفتح قضية مقتل زوجها عزمي، حيث تشك في رجل الأعمال مجدي الصياد وشقيقه أمين.



مسلسل "خيانة عهد" يعرض علي قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.















عرضت اليوم حلقة جديدة من مسلسل "خيانة عهد" لـ الفنانة يسرا، الذي تشارك به في الماراثون الرمضاني الجاري 2020.