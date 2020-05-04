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في ظل كورونا.. أستاذ أمراض صدرية تحذر من هذه الأطعمة (فيديو)

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:17 ص
ارشيفية
ارشيفية
أمنية فوزي
نصحت الدكتور مايسة شرف الدين، أستاذ الأمراض الصدرية والحساسية بكلية طب قصر العيني، مرضى الحساسية والجهاز التنفسي في ظل انتشار فيروس كورونا، بالبقاء في المنزل، والبعد عن التجمعات، والالتزام التام بخطة علاج مريض الحساسية.

وأضافت "شرف الدين"، خلال مداخلة عبر "سكايب"، على فضائية "دي إم سي"، أنه يجب على مريض الحساسية الالتزام في الأطعمة، وتناول الخضروات والفواكه، تقليل السكريات والنشويات، معلقة: "السكريات والنشويات بتهبط المناعة".

وشددت على ضرورة التهوية الجيدة، واستخدام القناع والكمامة، وعدم الإسراف في استخدام المطهرات مثل "الكلور"، لافتة إلى أنه يجب تخفيف الكلور بالماء، وألا يستخدمه مريض الحساسية، مؤكدة أنه سلاح ذو حدين، كما نصحت بالبعد عن التدخين، وأن يكون جهاز التنفس الصناعي شخصي، لا يستخدمه أكثر من شخص.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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