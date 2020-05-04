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"مستقبل وطن" بالدقهلية يوزع 20 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا
الإثنين 04/مايو/2020 - 04:40 ص
محمد كشك
أعلنت أمانة حزب مستقبل وطن، في الدقهلية عن انطلاق مبادرة "مبادرة حياة كريمة لشعب عظيم" وذلك بتوزيع ٢٠ ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا.
ويأتي توزيع كرتونة رمضان، انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.
وأطلقت أمانة الحزب بمحافظة الدقهلية، تحت رعاية النائب محمد المرشدي أمين الحزب بالمحافظة، "مبادرة حياة كريمة لشعب عظيم"، لتوزيع المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا والمتضررة من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، بمراكز المحافظة.
وتم توزيع ٢٠٠٠٠ كرتونة مواد غذائية، كمرحلة ثانية على الأسر الأكثر احتياجا في ٦ مراكز شملت ٢٤ قرية بمراكز المحافظة، وذلك بقسم ومركز ميت غمر والسنبلاوين وتمى الامديد ودكرنس وشربين.
ومن جانبه أكد اللواء جمال عبد الظاهر أمين التنظيم، أن تلك المبادرة تهدف إلى الوصول للأسر الأكثر احتياجا، والأسر المتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد، وسوف تستمر طوال شهر رمضان المبارك، وسيتم توزيع المواد الغذائية على جميع القرى والمناطق الأكثر احتياجا وذلك مساهمة من الحزب للوقوف بجانب هذه الأسر، وسد حاجة المواطن البسيط من السلع الغذائية.
ويأتي ذلك في إطار السياسة، التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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