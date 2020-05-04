Advertisements

"مستقبل وطن" بالدقهلية يوزع 20 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا

الإثنين 04/مايو/2020 - 04:40 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
أعلنت أمانة حزب مستقبل وطن، في الدقهلية عن انطلاق مبادرة "مبادرة حياة كريمة لشعب عظيم" وذلك بتوزيع ٢٠ ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا.

ويأتي توزيع كرتونة رمضان، انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

وأطلقت أمانة الحزب بمحافظة الدقهلية، تحت رعاية النائب محمد المرشدي أمين الحزب  بالمحافظة،  "مبادرة حياة كريمة لشعب عظيم"، لتوزيع المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا والمتضررة من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، بمراكز المحافظة. 

وتم توزيع ٢٠٠٠٠ كرتونة مواد غذائية، كمرحلة ثانية على الأسر الأكثر احتياجا في ٦ مراكز شملت ٢٤ قرية بمراكز المحافظة، وذلك بقسم ومركز ميت غمر والسنبلاوين وتمى الامديد ودكرنس وشربين.

ومن جانبه أكد اللواء جمال عبد الظاهر أمين التنظيم، أن تلك المبادرة تهدف إلى الوصول للأسر الأكثر احتياجا، والأسر المتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد، وسوف تستمر طوال شهر رمضان المبارك، وسيتم توزيع المواد الغذائية على جميع القرى والمناطق الأكثر احتياجا وذلك مساهمة من الحزب للوقوف بجانب هذه الأسر، وسد حاجة المواطن البسيط من السلع الغذائية.

ويأتي ذلك في إطار السياسة، التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
"مستقبل وطن" بالدقهلية يوزع 20 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا
"مستقبل وطن" بالدقهلية يوزع 20 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا
"مستقبل وطن" بالدقهلية يوزع 20 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا
"مستقبل وطن" بالدقهلية يوزع 20 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا
"مستقبل وطن" بالدقهلية يوزع 20 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا
"مستقبل وطن" بالدقهلية يوزع 20 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا
"مستقبل وطن" بالدقهلية يوزع 20 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا
"مستقبل وطن" بالدقهلية يوزع 20 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا
"مستقبل وطن" بالدقهلية يوزع 20 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا
"مستقبل وطن" بالدقهلية يوزع 20 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا
"مستقبل وطن" بالدقهلية يوزع 20 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا
"مستقبل وطن" بالدقهلية يوزع 20 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا
"مستقبل وطن" بالدقهلية يوزع 20 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا
"مستقبل وطن" بالدقهلية يوزع 20 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا
"مستقبل وطن" بالدقهلية يوزع 20 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا
"مستقبل وطن" بالدقهلية يوزع 20 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستقبل وطن كراتين مواد غذائية الدقهلية

أخبار تهمك

الأهلي يرد على أنباء التخلي عن نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

نقابة الإعلاميين: اتخاذ عدة إجراءات اليوم لحبس رامز جلال

منذ حوالي 4 ساعات

استشهاد وإصابة عدد من أبطال الجيش بمناطق تصفية البؤر الإرهابية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. المتحدث العسكري يعلق على مسلسل "الاختيار" (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة صادمة عن انتهاء الكورونا في 20 مايو بمصر

منذ حوالي 3 ساعات

المتحدث العسكري يكشف جنسية أغلب التكفيريين الذين تم تصفيتهم بشمال ووسط سيناء

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة" تعلن انخفاض أعداد المصابين بكورونا.. وتسجيل 14 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

والدة الشهيد المقدم شريف عمر: "رفض قتل منتقبتين مع الإرهابيين ففجرتا المنزل"

منذ حوالي 3 ساعات

مجزرة في الزمالك.. 7 لاعبين على قائمة الراحلين

منذ حوالي 10 ساعة

أول رد من شقيق ياسمين عبد العزيز بعد زواجها من أحمد العوضي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. فتوى من شيخ الأزهر بشأن التجمعات في ظل كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

برشلونة يستعيد لعقد صفقة تبادلية مع توتنهام

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رسالة مطمئنة من القوات المسلحة بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يشهد توزيع 2900 مساعدة ضمن مبادرة "الناس لبعضيها"

تضامن الأقصر: وصول 2000 كروتة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجًا

نتعامل بمصداقية.. مدير الأورمان يكشف حجم تبرعات الجمعية (فيديو)

مسؤولي جمعية الأورمان بالبحر الأحمر: انتهينا من توزيع 1350 كرتونة مواد غذائية

الأورمان: توزيع 20 ألف كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجًا في قنا

غدا.. إطلاق أكبر قافلة مساعدات غذائية للأسر المستحقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:54 ص

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

"الصحة" تعلن انخفاض أعداد المصابين بكورونا.. وتسجيل 14 حالة وفاة

07:11 م

عمرو أديب يكشف مفاجأة صادمة عن انتهاء الكورونا في 20 مايو بمصر

02:52 ص

عاجل.. المتحدث العسكري يعلق على مسلسل "الاختيار" (فيديو)

02:22 ص

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

01:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة