"مستقبل وطن" بالدقهلية يوزع 20 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا

أعلنت أمانة حزب مستقبل وطن، في الدقهلية عن انطلاق مبادرة "مبادرة حياة كريمة لشعب عظيم" وذلك بتوزيع ٢٠ ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا.





ويأتي توزيع كرتونة رمضان، انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.





وأطلقت أمانة الحزب بمحافظة الدقهلية، تحت رعاية النائب محمد المرشدي أمين الحزب بالمحافظة، "مبادرة حياة كريمة لشعب عظيم"، لتوزيع المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا والمتضررة من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، بمراكز المحافظة.





وتم توزيع ٢٠٠٠٠ كرتونة مواد غذائية، كمرحلة ثانية على الأسر الأكثر احتياجا في ٦ مراكز شملت ٢٤ قرية بمراكز المحافظة، وذلك بقسم ومركز ميت غمر والسنبلاوين وتمى الامديد ودكرنس وشربين.





ومن جانبه أكد اللواء جمال عبد الظاهر أمين التنظيم، أن تلك المبادرة تهدف إلى الوصول للأسر الأكثر احتياجا، والأسر المتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد، وسوف تستمر طوال شهر رمضان المبارك، وسيتم توزيع المواد الغذائية على جميع القرى والمناطق الأكثر احتياجا وذلك مساهمة من الحزب للوقوف بجانب هذه الأسر، وسد حاجة المواطن البسيط من السلع الغذائية.





ويأتي ذلك في إطار السياسة، التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم.



