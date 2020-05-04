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وزير السياحة والآثار يكشف شروط السماح للفنادق باستقبال النزلاء (فيديو)

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:21 ص
خالد العناني
خالد العناني
أمنية فوزي
قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنه تم إصدار ضوابط الإقامة بالفنادق وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أنه مسموح للفنادق باستقبال النزلاء بنسبة الطاقة الاستيعابية القصوى 25% حتى يوم 31 مايو، وسيتم السماح للمنشأة التي تثبت التزامها برفع نسبة النزلاء إلى 50% منذ بداية يونيو، مؤكدًا أنهم يستهدفون المحافظة على صحة النزلاء والعاملين.

وأضاف "العناني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أنه يشترط أن طاولة الغذاء تحتوي على 4 أشخاص بحد أقصى، وأن يتم تعقيم كل مكان، بالإضافة إلى أنهم وضعوا اشتراطات لعدد مرات تغيير "الملايات والفوط"، وعدم السماح للعاملين بالعمل دون ارتداء الكمامات والقفازات.

ونوه بأن الإجازات ممنوعة على العاملين في الفنادق لمدة 60 يوما، ويتم الكشف عليهم قبل البدء في العمل، مؤكدًا أن فترة عمل موظفي الفنادق 60 يومًا كشرط من شروط عودة عمل الفنادق، لافتًا إلى أنه سيكون هناك إجراءات صحية للعاملين في الفنادق عند وقبل كل إجازة.

وأشار وزير السياحة، إلى أن المنشآت الفندقية ستتعهد كتابيًا بالتزامها بالمعايير والشروط الصحية.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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