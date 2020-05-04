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الأزهر يوضح حكم الصلاة بالمنازل خلف البث المباشر (فيديو)

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:25 ص
أمنية فوزي
قال الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى، إنه تم بث صلاة العشاء والتراويح والتهجد عبر الإذاعة والتليفزيون من مسجد عمرو بن العاص بداية من اليوم، مضيفًا أن قرار بث التراويح والتهجد من الجامع الازهر ستكون بداية من العشر الأواخر من الشهر الكريم وسوف تبث على صفحة الأزهر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقناة الأزهر على اليوتيوب وذلك محافظة على هذه الشعيرة وتعظيمًا لشعائره.

وأضاف "الحديدي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن هذه الصلوات ستقام بإمام المسجد وفريق العمل داخل المسجد لتحقيق التباعد الاجتماعي بين الناس لمنع انتشار العدوى.

وأشار إلى أن المؤسسات الدينية ضمن أنجح المؤسسات التي نجحت في تحقيق التباعد الاجتماعي بالتزام شديد وهذا أمر مستقي من الشريعة حفاظًا على الأنفس والارواح وهي من أعلى مقاصد الشريعة الاسلامي.

وأشار إلى أن صلاة الجماعة خلف المذياع لا تصح في الظروف الحالية، مضيفًا أن الأزهر عرض كافة الأدلة من كافة المذاهب بما فيها الحنفية والشافعية والحنابلة واستقر الجميع على أن إقامة الصلاة خلف المذياع غير جائزة ولا تصح.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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