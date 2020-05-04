وزير السياحة والآثار يكشف تفاصيل تطوير ميدان التحرير (فيديو)

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار إن عملية نقل الكباش الأربعة إلى ميدان التحرير تمت بنجاح منذ يومين.





وأضاف العناني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الأحد أن نقل الكباش تم بشكل متحضر عن طريق شركة المقاولون العرب بإشراف المجلس الأعلى للآثار ومتابعة من وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة وتم تغطيتهم حتى لا يتم الكشف عنهم إلا في الافتتاح الرسمي للميدان.





وتابع الوزير أنه لم يتحدد موعد الافتتاح الرسمي للميدان بعد تطويره وأن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اصطحب عدد من الوزراء لمتابعة العمل والمشهد كان رائعا سواء النافورة التي بدأ عملها بالفعل أو نظام الإضاءة الذي يتم استكماله مشيرا إلى استحداث مقاعد وزرع مساحات كبيرة.





وختم أن العمل يسير حاليا بشكل قوي للانتهاء من الموكب الأثري بين ميدان التحرير وحتى متحف الحضارة وبمجرد أن تكون الظروف الصحية مناسبة سيتم إعلان موعد الافتتاح.





ويشهد ميدان التحرير أعمال تطوير موسعة لتحويل الميدان لمتحف مفتوح بعد تثبيت مسلة فرعونية وسط الميدان، يحيطها 4 كباش فرعونية، يحيطهم نافورة مدرجة بوسط الميدان وحولهم النباتات وأشجار الزيتون.





ويتبع العمالة اليومية بميدان التحرير، الإجراءات الوقائية التي أوصت بها الدولة بالتزامن مع استمرار العمل، للحفاظ على سلامتهم وصحتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال ارتداء الكمامات والقفازات أثناء العمل، بالإضافة إلى عدم التجمع وتقليل العاملين بالمكاتب الفنية بالمشروع.





وأضاف استشاري المشروع أن المشروع قارب على الانتهاء حيث إنه جار تجربة واختبار النافورة المحيطة بمثلة الميدان للتأكد من عملها بشكل سليم، وكذلك يتم اختبار الأنوار ومنظومة الإضاءة بالكامل كما يتم اختبار شبكات الري بالمشروع.



