ليفربول ينقض على هدف مانشستر يونايتد





أشار تقرير إنجليزي اليوم، عن تحرك نادي ليفربول، لضم أحد الصفقات المستهدفة من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لضمه في سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.









وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن ليفربول على استعداد للتوقيع مع قلب الدفاع الدولي السنغالي "كاليدو كوليبالي" نجم دفاع نادي نابولي الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.













وأضافت الصحيفة، أن نادي مانشستر يونايتد يستهدف ضم اللاعب منذ فترة بعيدة، وتحديداً منذ شهر يناير الماضي، إلا أن مسؤلو ليفربول قرروا الدخول في سباق ضم كوليبالي خلال الصيف المقبل.

















وأكدت الصحيفة الإيطالية واسعة الإنتشار، أن ليفربول قطع شوطاً كبيراً في مفاوضات اللاعب، حيث يتبقى الإتفاق على القيمة المالية للصفقة مع إدارة نابولي.













وكانت شبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية قد أكدت في وقت سابق، أن إدارة نابولي لن تتنازل عن كوليبالي بأقل من 100 مليون يورو.









ويأمل الألماني "يورجن كلوب" المدير الفني للريدز في تكوين شراكة قوية في خط دفاع الفريق تجمع بين كوليبالي والهولندي الدولي "فيرجيل فان دايك"، وذلك بعد أن أظهرت المباريات حاجة ليفربول لقلب دفاع قوي.







