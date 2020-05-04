أزمة صحية تضرب النقاز في السجون التونسية













ذكرت تقارير صحفية تونسية، أن نجم الزمالك السابق ولاعب نادي "سودوفا" الليتواني حمدي النقاز، تعرض لوعكة صحية في أحد السجون التونسية، حيث يقضي عقوبته الآن.





وحوكم النقاز بتهمة التعدي على أحد الموظفين بإحدى الهيئات الحكومية التونسية، وصدر الحكم بسجنه لمدة 4 أشهر.









وأكدت التقارير، أن اللاعب صاحب الـ27 عاماً يتعرض الآن لأزمة صحية داخل السجن، بعد الحكم عليه بالحبس أربعة أشهر مع النفاذ، وذلك وفق ما ورد عن موقع "الصريح" التونسي.









وأضاف الموقع، أن اللاعب يقضي العقوبة حالياً دون وجود أي وساطات من أجل إطلاق سراحه من السجن.









وكان النقاز قد حصل على حكم من الإتحاد الدولي لقكرة القدم، يقضي بدفع غرامة قدرها 1.25 مليون دولار، قيمة مستحقاته المتأخرة لدى نادي الزمالك.









يذكر أن اللاعب قام بفسخ عقده من طرف واحد في شهر أكتوبر المضي، بعد أن دخل في أزمة مع إدارة نادي الزمالك حول وجود بعد المستحقات المتأخرة.









وكان النقاز قد انضم للقلعة البيضاء في يناير عام 2018 من نادي النجم الساحلي التونسي، في صفقة بلغت 600 ألف يورو.



