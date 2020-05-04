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أحمد موسى يطالب بفتح دور عرض السينما (فيديو)

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:28 ص
احمد موسي
احمد موسي
داليا الحسين
عرض الإعلامي أحمد موسى مناشدات من العاملين في قطاع السينما لبحث إمكانية إعادة العمل في المجال وعرض الأفلام في دور السينما بضوابط محددة.

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، إن السينما قطاع مهم يدر دخلا كبيرا وهناك بعض الأفلام تحقق 100 مليون جنيه والقطاع تأثر مثل باقي الصناعات التي تاثرت بسبب فيروس كورونا. 

وطرح الإعلامي بعض الأفكار لمناقشتها قبل الحديث في الملف منها العمل على دخول السينمات بأعداد محدودة وأن يتم تقييم دور العرض التي تستطيع تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بالمسافات والتباعد الاجتماعي والتعقيم المستمر.

وأضاف قائلا: "ياريت يتم مناقشة الأفكار ولكن مع الوضع في الاعتبار أن الصحة أهم من أي شيء آخر".

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



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منظمة الصحة العالمية دور عرض السينما احمد موسي

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