المتحدث العسكري: اكتشفنا أنفاقًا طولها 3 كيلو وعمقها 30 مترا

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، إن قوات الجيش تعمل في مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود، ومن وقت لآخر تعرض للمواطنين بعض النجاحات التي تقوم بها على الأرض، وبيان الجيش بالأمس جاء استكمالا للنجاح الذي نقوم به على الأرض من استهداف البؤر الإرهابية على كافة الاتجاهات.





وتابع متحدث الجيش، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، إنه تم تدمير واكتشاف عدد فتحات أنفاق على الشريط الحدودى برفح، ومنذ 2015 تم إنشاء المنطقة العازلة بعمق 5 كيلو، والإنفاق كانت تستخدم لتهديد الأمن القومي المصري وتستخدم لتهريب أسلحة وذخائر ومخدرات ومركبات تهدد أهالينا والقوات المسلحة والشرطة.





وأضاف: "أنشأنا المنطقة العازلة على مراحل مختلفة، وخلال الفترة الماضية انخفضت فتحات الأنفاق، وكان هناك فتحات يصل طولها 3 كيلو وأكثر بأعماق 30 مترا تحت الأرض، ومع الانتهاء من بناء المنطقة العازلة سينتهي خطر الأنفاق وسنحد تماما من تسلل العناصر الإرهابية أو تهريب أسلحة وذخائر.. حيث اكتشفنا أكثر من 3 آلاف فتحة نفق في منطقة رفح الحدودية خلال السنوات الماضية".





واستكمل، أن القوات المسلحة نجحت في تدمير وإحباط 630 عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف قوات على طرق التحرك، بجانب اكتشاف 228 مخبئًا، و116 عربة دفع رباعي، على الاتجاهات الاستراتيجية الجنوبية والشرقية والغربية، كان بعضها يحاول اختراق الحدود للوصول للعمق المصرى، وبعضها محمل بعناصر إرهابية لاستهداف القوات والمنشآت الحيوية.





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وأعلنت وزارة الداخلية، مقتل 18 إرهابيا في تبادل للنيران بمحيط بئر العبد، وعثر بحوزتهم على 13 سلاحا آليا، و3 عبوات معدة للتفجير، وحزامين ناسفين.





وأضافت الوزارة في بيان الأحد، أنه استمرارا لجهود الوزارة المبذولة بمجال تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ العمليات الإرهابية التي تستهدف عناصر القوات المسلحة والشرطة ومقدرات الدولة الاقتصادية، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية أحد المنازل بمحيط مدينة بئر العبد شمال سيناء وكرًا ومرتكزًا، للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية.



