المتحدث العسكري: تضحيات أبطال القوات المسلحة "مبتروحش هدر".. وسندحر الإرهاب

أكد العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، أن قوات الجيش حققت نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية على الأرض من تدمير بنية تحتية وفرض السيطرة الأمنية بالكامل في شمال سيناء، وعودة الحياة لطبيعتها، مضيفًا:" الآن نمر بجائحة كورونا.. قبل أزمة كورون كانت الحياة طبيعية في شمال سيناء بشكل كبير".





وأضاف متحدث الجيش، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "اكسترا نيوز"، أن القوات المسلحة حققت نجاحات كبيرة على الأرض سواء في شمال سيناء أو تأمين السواحل والحدود، كما تقوم القوات المسلحة بأنشطتها لرفع الكفاءة القتالية والاستعداد الكامل.





وواصل: "تضحيات أرواح وشهداء القوات المسلحة مش بتروح هدر.. وفيه مقابل ذلك نجاحات كبيرة، وفرض سيطرة كبيرة على الأرض بخلاف المشروعات التنموية في سيناء، وتغيرها شكلها عما قبل.. أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة لا تذهب هباءًا.. وهناك سيطرة أمنية في شمال سيناء، وسندحر الإرهاب تمامًا من شمال ووسط سيناء، ومشروعات التنمية قوية في جميع المجالات المختلفة وهناك أكثر ألفى كيلو م من الطرق بجانب المستشفيات وصرف صحى، ومشروعات بتكلفة مالية تصل لـ 600 مليار جنيه حاليًا".





وفي نفس السياق قالت القوات المسلحة في بيان، إنه استكمالًا للأعمال البطولية التى يخوضها أبطال القوات المسلحة والشرطة والنجاحات المتتالية فى ملاحقة ودحر العناصر الإرهابية بسيناء، والقضاء على البنية التحتية للعناصر الإرهابية واستمرارًا لتحقيق النجاحات على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة أسفرت العمليات خلال الفترة الماضية عن النتائج الآتية تنفيذ عدد (22) مداهمة وعدد (16) عملية نوعية أسفرت عن مقتل 126 فردًا تكفيريًا عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة مختلفة الأعيرة وأحزمة ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء.





وأضاف البيان أن القوات الجوية قامت باستهداف وتدمير عدد (228) مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية بالإضافة إلى تدمير عدد ( 116) عربة دفع رباعى منها(34عربة على الإتجاه الإستراتيجى الشمالى الشرقى – 62 على الإتجاه الإستراتيجى الغربى – 20 على الإتجاه الإستراتيجى الجنوبى ).





وتم اكتشاف وتفجير عدد (630) عبوة ناسفة تم زراعتها لإستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات واكتشاف وتدمير عدد (8) فتحات أنفاق.





وأسفرت العمليات عن ضبط وتدمير عدد (56) سيارة، وعدد (226) دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة القبض على (266) فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيًا والمشتبه بهم.





ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الشهادة والإصابة (4) ضباط و(3) ضباط صف و(8) جنود أثناء الإشتباك وتطهير البؤر الإرهابية.



