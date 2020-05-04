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شريف منير يتعرض للخيانة.. أبرز ماجاء في الحلقة العاشرة من "ونحب تاني ليه"

الإثنين 04/مايو/2020 - 01:05 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

عرضت الحلقة العاشرة مساء الأحد، من مسلسل "ونحب تاني ليه"، على قناة Cbc الفضائية، الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسى يتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشكلات الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

وإليك أبرز ماجاء في الحلقة العاشرة من "ونحب تاني ليه":

_انتهت الحلقة التاسعة، باعتراف "غالية - ياسمين عبد العزيز" لـ"مراد - كريم فهمي" بالسبب الحقيقي لابتعادها عنه وهو بسبب اكتشافها علاقته بصديقتها المقربة "يسرا الورداني".

_بدأت أحداث الحلقة الجديدة بتوضيح "مراد"ما قالته "غالية"، حيث إنه لا يفكر في هذا الأمر ابدًا ولا في العودة لها، معللاً ذلك أنه لم يحب خطيبته السابقة على الإطلاق "يسرا الورداني"، وأنها كانت مجرد وسيلة لأعمال مشتركة بين والده ووالدها.


_ على جانب آخر هناك علاقة جديدة على وشك البداية، بين "روعة - إيمان السيد" و"هيثم - سليمان عيد"، وهو الحارس الخاص لمنزل عائلة "غالية"، وتبادلا الثنائي نظرات الإعجاب وأثناء حديثهما، طلبت "روعة" من "هيثم" أن يزيل القبعة من رأسه، ولكنها اتصدمت عندما وجدته أصلع، وفرت هاربة منه.

_بدأت "عائشة - سوسن بدر" بالانجذاب إلى "معتصم - عماد رشاد"، بعد أن نجح معتصم أن يقعه في حبه، وعندما أخبرت والدتها "ليلى عز العرب"، نصحتها بالابتعاد عنه.


_ بينما وقعت مساعدة عبد الله "ميرنا" في غرام "عمر - أحمد سعيد عبد الغني"، مما جعل عبد الله يبحث عن حقيقة الأمر ليتصرف تجاههم بحكمة بعدما يتأكد من خيانتها له.

_واقتنعت "غالية" بالمشاركة في بطولة فيلم جديد بعد إلحاح شديد من صديقتها والتي رفضت أن تقول لها من المخرج، ولكن نظرًا للظروف الصعبة التي تمر بها "غالية" وافقت، وتعاقدت على بطولة الفيلم.


_انتهت الأحداث بصدمة غالية عندما رأت "عبدالله" طليقها في نفس موقع الفيلم الذي ستبدأ تصوير وأنه هو المخرج الذي تولى إخراجه.


يذكر أن "ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز ويشاركها كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمى، وسوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.

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