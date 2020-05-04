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أديب عن وضع ضوابط لعودة الفنادق للعمل: "اللي عايز يتبسط يلتزم"

الإثنين 04/مايو/2020 - 05:49 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إن إعلان الحكومة بوضع ضوابط لعودة الفنادق للعمل بشكل تدريجي، يعني أن الدولة سمحت للمواطنين بقضاء إجازة عيد الفطر.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن منع "البوفيات المفتوحة" من ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة الكوروناا في ظل عودة الفنادق للعمل، معلقا: "أي حد عايز يسافر في إجازة العيد يقدر".

وتساءل "أديب": "هل ستلتزم الفنادق والمواطنين بالإجراءات الوقائية؟"، مضيفا أن الحياة الطبيعية لن تكون قبل فيروس كورونا، و"اللي عايز يتبسط لازم يلتزم بالإجراءات"، لافتا إلى أنه لابد من وضع قواعد لمناطق حمامات السباحة والشواطىء.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "لو إحنا مبدأناش نعمل الخطوات دي دلوقتي.. لما السياحة ترجع محدش هيجلنا".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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عمرو اديب بوابة الفجر الفجر

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