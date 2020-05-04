أديب عن وضع ضوابط لعودة الفنادق للعمل: "اللي عايز يتبسط يلتزم"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن إعلان الحكومة بوضع ضوابط لعودة الفنادق للعمل بشكل تدريجي، يعني أن الدولة سمحت للمواطنين بقضاء إجازة عيد الفطر.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن منع "البوفيات المفتوحة" من ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة الكوروناا في ظل عودة الفنادق للعمل، معلقا: "أي حد عايز يسافر في إجازة العيد يقدر".





وتساءل "أديب": "هل ستلتزم الفنادق والمواطنين بالإجراءات الوقائية؟"، مضيفا أن الحياة الطبيعية لن تكون قبل فيروس كورونا، و"اللي عايز يتبسط لازم يلتزم بالإجراءات"، لافتا إلى أنه لابد من وضع قواعد لمناطق حمامات السباحة والشواطىء.





وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "لو إحنا مبدأناش نعمل الخطوات دي دلوقتي.. لما السياحة ترجع محدش هيجلنا".



