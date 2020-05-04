"مستقبل وطن" بالفيوم يواصل توزيع المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا

واصلت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز ومدينة يوسف الصديق بالفيوم، توزيع شنط مواد غذائية جافة، وذلك على الأسر الأكثر احتياجا بقرية الحامولي وتوابعها ضمن مسيرة الخير في إطار مبادرة حياة كريمة لشعب عظيم، وذلك تحت إشراف أمين المركز وأمناء شؤن التعليم وتنمية الموارد والخدمة الاجتماعية وأعضاء هيئة المكتب بالمركز.





ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وانطلاقا من دور الحزب المجتمعي، وتحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد، الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب، وتفعيلا لدور حزب مستقبل وطن المجتمعي في مشاركة الدولة في تقديم كافة وسائل وسبل العون للمواطن لتخفيف كاهل العبء عنه ودعم الأسر الأكثر احتياجا في محافظة الفيوم، وذلك تحت رعاية المهندس عبد القادر الجارحي أمين الحزب بمحافظة الفيوم.





وكما واصلت أمانة مركز إبشواي، توزيع كراتين رمضان زنة ١٥ كيلو من السلع الغذائية الجافة، وكذلك توزيع شنطة من المواد الغذائية بقرية شكشوك مركز إبشواي وتوابعها تحت إشراف أمانة تنمية الموارد والخدمة الاجتماعية، حيث قام فريق الحزب بتوصيل كرتونة المواد الغذائيه إلى منازل المستحقين لها من المواطنين وفقًا لكشوف تم إعدادها من خلال أمانة تنمية الموارد والخدمة الاجتماعية بالتعاون مع أمانات المراكز على أرض الواقع ضمانا لوصول المساعدات إلى مستحقيها الفعليين.



