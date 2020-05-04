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عاجل.. رسالة مطمئنة من القوات المسلحة بشأن كورونا

الإثنين 04/مايو/2020 - 12:57 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
تحدث العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، عن استعدادات القوات المسلحة لمعاونة أجهزة الدولة في مواجهة خطر فيروس كورونا.

وأضاف متحدث الجيش، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز": "نتمنى من الله أن يحفظ مصر من هذا الفيروس الذي يهدد العالم بالكامل.. ونقوم بواجبنا ودورنا تجاه الدولة والمواطنين حيث يتم تطهير وتعقيم المؤسسات الرسمية والميادين في معظم المحافظات المصرية، مع توزيع المساكات الطبية على المواطنين، وواخدين إجراءاتنا ومستعدون لجميع السيناريوهات المختلفة التي لا نتمنى الوصول لها، من توزيع مركبات خاصة بالقوات المسلحة لإجراءات التعقيم ونقل المواطنين لأماكن المستشفيات ورفع درجات استعداد القوات المسلحة وتحديد مستشفيات للعزل الطبي ومستشفيات أخرى، وتعبئة حصص غذائية لإعاشة أكثر من مليون فرد لمدة 3 أشهر".

وتابع: "يتم توفير سلع غذائية وتوفير مواد تعقيم ومطهرة وإنتاج ماسكات طبية بمعدل 100 ألف ماسك في اليوم مع مضاعفة هذا الرقم".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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