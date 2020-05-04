عاجل.. رسالة مطمئنة من القوات المسلحة بشأن كورونا

تحدث العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، عن استعدادات القوات المسلحة لمعاونة أجهزة الدولة في مواجهة خطر فيروس كورونا.





وأضاف متحدث الجيش، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز": "نتمنى من الله أن يحفظ مصر من هذا الفيروس الذي يهدد العالم بالكامل.. ونقوم بواجبنا ودورنا تجاه الدولة والمواطنين حيث يتم تطهير وتعقيم المؤسسات الرسمية والميادين في معظم المحافظات المصرية، مع توزيع المساكات الطبية على المواطنين، وواخدين إجراءاتنا ومستعدون لجميع السيناريوهات المختلفة التي لا نتمنى الوصول لها، من توزيع مركبات خاصة بالقوات المسلحة لإجراءات التعقيم ونقل المواطنين لأماكن المستشفيات ورفع درجات استعداد القوات المسلحة وتحديد مستشفيات للعزل الطبي ومستشفيات أخرى، وتعبئة حصص غذائية لإعاشة أكثر من مليون فرد لمدة 3 أشهر".





وتابع: "يتم توفير سلع غذائية وتوفير مواد تعقيم ومطهرة وإنتاج ماسكات طبية بمعدل 100 ألف ماسك في اليوم مع مضاعفة هذا الرقم".



