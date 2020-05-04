بعد سقوطها أرضا في موقع تصوير مسلسها... حقيقة إصابة بشرى بفيروس"كورونا"

وأكد بعض المصادر ، أن صحة بشرى بخير، نافية أن يكون سقوطها ناجمًا عن إصابتها بكورونا، واصفة إصابتها بالفيروس أنه "أمر مضحك".









وفي سياق أخر تدور أحداث مسلسل "القمر أخر الدنيا" في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، وتقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة.وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من بشرى، أحمد كرارة، سميرة عبد العزيز، نجلاء بدر، مؤمن نور، سمير بدير، هدى الاتربي، ثراء جبيل، مادلين طبر، عمرو عابد، ساندي علي، عبد الفتاح فرج الله وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة، إنتاج شيرين مجدي.