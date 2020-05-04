السولية: أليو ديانج مستقبل الأهلي ومستحيل أنسى فضل الإسماعيلي

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يرى عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأن المالي أليو ديانج هو مستقبل النادي الأحمر في الفترة المقبلة.



وأضاف السولية خلال رده على أحد أسئلة المتابعين عبر موقع التواصل "انستجرام" :"أليو ديانج هو مستقبل النادي الأهلي، وأسلوبه بختلف عن حمدي فتحي، ولا غنىى عنهما في الفريق".



وتابع :"حسام غالي ومحمد حمص مثلي الأعلى محليا وتشافي ألونسو وكيفين دي بروين".



وأشار :"النادي الإسماعيلي صاحب الفضل علي، ولولاه لما تواجد اسمي".



وزاد :"ريال مدريد هو النادي الذي أشجعه عالميا وأحب كريستيانو رونالدو"