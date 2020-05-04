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مرتضى منصور عن "رامز مجنون رسمي": "إحنا مش هنتهزق بفلوسنا"

الإثنين 04/مايو/2020 - 01:06 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال المستشار مرتضى منصور، إن فضائية "mbc مصر" حصلت على ترخيص ظهورها من هيئة الاستعلامات، وليس هيئة الاستثمار، وهذه هي القناة الوحيدة في مصر التي تعمل بهذا الشكل، مشيرًا إلى أن القناة وفقًا للقانون ملتزمة بالقوانين والقرارات المصرية، والحديث على أن القانون لا يشير على القناة أمر غير صحيح، لأن العقد نص على خلاف ذلك.

وتابع "منصور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أن بنك مصر ابتداءً من الغد لن يقوم بإذاعة إعلاناته في برنامج "رامز مجنون رسمي"، وتواصل مع رجل الأعمال أحمد عز للقيام بهذا الأمر، معقبًا: "أحنا مش هنتهزق بفلوسنا" 

هذا وقررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل دعويين مقامتين لوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منع بيع ترددات شركة "MBC"، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها، وقف بث برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال على ترددات النايل سات، لجلسة 6 مايو الجاري.

وحملت الدعوى المقامة من فهمي أمين بهجت "المحامي رقم 39636 لسنة 74 ق"، ضد وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، بصفته وآخرين، وكذا حملت الدعوى المقامة من محمود محمد عيد المحامي وآخرين، رقم 39804 لسنة 74 ق، والمقامة ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته وآخرين، بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن وقف عرض وبث برنامج "رامز مجنون رسمي".


وأكدت الدعوى الأولى، على أن الفنان رامز جلال دأب على الظهور في شهر رمضان الكريم ببرنامج هزلي على قنوات "mbc" وهو يقوم على فكرة مقلب، ولكن هذا العام جاء رامز باسم "رامز مجنون رسمي"، ويعبر عن العنف الحقيقي، كما أنه اخترع كرسي يجعل الجالس عليه مكبل لا يستطيع الحركة، ويمارس معه أقسى أنواع العذاب ليحقق ما يتمنى من مشاهدات، ويستخدم الثعابين والكهرباء والمياه وغيرهم من أساليب العذاب، ويطالب ضيوفه بمدحه بطريقة إجبارية دون وجه حق، على حد قوله.

عقدت الجلسة برئاسة برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين إبراهيم عبدالغني محمد، والدكتور فتحي هلال، ورأفت محمد عبدالحميد، وحامد محمود المورالي، وأحمد ضاحي عمر، وأحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.









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