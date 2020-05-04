طبيبة: لم أغادر مستشفى العزل منذ 65 يوما.. وأسرتي تطمئن علي من خلف السور

كشفت الدكتورة ميرفيت السيد، مديرة مستشفى العجمي النموذجي للحجر الصحي، تفاصيل صورتها المنتشرة على السوشيال ميديا لها هي أسرتها وهي تطمئن عليها من خلف سور المستشفى.





وقالت "السيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إنها في مستشفى العزل من 65 يوما، ولم تغادر المستشفى نهائيا، مضيفة: "زوجي وأولادي بيجوا وراء السور يوم ويوم أشوفهم ويشوفوني، وجابولي هدية بمناسبة رمضان".





وأضافت أن زوجها يقدم لهم دعما نفسيا كبيرا، وحصل على إجازة من عمله حتى يرعي أطفالهم، معقبة: "بستقوى بيه"، لافتة إلى أنها تشعر أن الأطفال بالمستشفى مثل أولادها، مضيفة أن أصغر طفلة بالمستشفى كان عمرها شهرين.





وتابعت، "علقنا زينة رمضان، ووزعنا فوانيس رمضان على المرضى.. وعندنا كنافة وقطايف وجلاش".





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