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طبيبة: لم أغادر مستشفى العزل منذ 65 يوما.. وأسرتي تطمئن علي من خلف السور
الإثنين 04/مايو/2020 - 06:52 ص
هدى عبدالرازق
كشفت الدكتورة ميرفيت السيد، مديرة مستشفى العجمي النموذجي للحجر الصحي، تفاصيل صورتها المنتشرة على السوشيال ميديا لها هي أسرتها وهي تطمئن عليها من خلف سور المستشفى.
وقالت "السيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إنها في مستشفى العزل من 65 يوما، ولم تغادر المستشفى نهائيا، مضيفة: "زوجي وأولادي بيجوا وراء السور يوم ويوم أشوفهم ويشوفوني، وجابولي هدية بمناسبة رمضان".
وأضافت أن زوجها يقدم لهم دعما نفسيا كبيرا، وحصل على إجازة من عمله حتى يرعي أطفالهم، معقبة: "بستقوى بيه"، لافتة إلى أنها تشعر أن الأطفال بالمستشفى مثل أولادها، مضيفة أن أصغر طفلة بالمستشفى كان عمرها شهرين.
وتابعت، "علقنا زينة رمضان، ووزعنا فوانيس رمضان على المرضى.. وعندنا كنافة وقطايف وجلاش".
مستجدات أزمة كورونا
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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