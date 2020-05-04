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"اليد الطولى لمصر".. اللواء أحمد الصادق يكشف قدرات الغواصة الألمانية الجديدة

الإثنين 04/مايو/2020 - 07:42 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال اللواء بحري أحمد الصادق، مدير الكلية البحرية سابقًا، إن هناك نقلة غير عادية في تسليح القوات البحرية المصرية، وهذا أدى لاحتلال مصر مكانة تصل لمكانة الدول العظمى في التسليح، وهذا يساعد القوات البحرية على تنفيذ مهماها بشكل عال على كافة الاتجاهات. 

وتابع "الصادق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن القوة التي تمتلكها القوات البحرية، هدفها الدفاع عن الأرض والعرض، مشيرًا إلى أن مهمة القوات المسلحة اليوم في حماية البلاد تضاعفت، خاصة وأن مصر تواجه عدوا داخليا وخارجيا في نفس القوات. 

ولفت إلى أن الغواصة الألمانية الجديدة قادرة على الغوص 20 ألف كيلو، وهي بمثابة اليد الطولي لمصر، ومسحلة بالصواريخ، وقادرة على إطلاق التوريدات ضد السفن والغواصات، وقادرة على غرس الألغام، ولها القدر على تتبع الأهداف والاستطلاع الإلكتروني، والإنذار والعمل على مساحات بعيدة من الموانئ المصرية.

ودشّن قائد القوات البحرية المصرية الفريق أحمد خالد، الجمعة، الغواصة الألمانية، وهي ثالث غواصة مصرية كاملة، وذلك في مراسم احتفال رسمية بميناء كيل الألماني.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنّ الغواصة الجديدة تعتبر إضافة وقفزة تكنولوجية تدعم قدرة القوات المسلحة في حماية الأمن القومي وتعزِّز قدرتها على تحقيق الأمن البحري وحماية الحدود والمصالح الاقتصادية في البحرين الأحمر والمتوسط.

وأعلن الفريق خالد، في كلمته خلال مراسم التدشين، تسمية الغواصة «إس 43» إيذانًا بدخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية، لافتًا إلى أنّ هناك العديد من المشروعات المصرية - الألمانية التي تُعزِّز التعاون بين البلدين، وأنّ هناك العديد من الاستثمارات في الموارد البشرية والتعليم والمعرفة، وكذلك بناء السفن بالتعاون مع الشركات الألمانية المتميزة.

وأوضح أنَّ التعاون بين البلدين يمثل حجر الزاوية، مشيرًا إلى أنّ 120 شركة ألمانية تعمل في السوق المصرية باستثمارات تقدر بملايين الدولارات.

والصفقة كانت قد أبرمت في 2011، تشتري مصر بموجبها أربع غواصات من طراز «209»، وتسلّمت القاهرة الغواصة الأولى في أبريل 2017، والثانية في أغسطس من العام نفسه، وهذه الغواصة تصل سرعتها 21 عقدة، وقادرة على إطلاق الصواريخ والطوربيدات.

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