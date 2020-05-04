أحمد موسي يطالب بتطبيق نموذج الحرم المكي حال فتح المساجد

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك من يصلي في جماعات فوق أسطح المنازل في مناطق كثيرة كما يوجد إفطار جماعي في أماكن كثيرة، مؤكدا أن هذا مستمر منذ أول رمضان وهو ما خلف إصابة أسر بأكملها.





وتابع خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، "الجمع والجماعات هترجع ومش هتغلق مدى الحياة".





وعرض موسى فيديو بث مباشر لأول صلاة تراويح في شهر رمضان الحالي من مسجد عمرو عبد العاص.

وأشار موسى إلى أن بلومبرج أجرت دراسة أكدت فيها أن فيروس كورونا مستمر حتى العام 2022 وفي شكل موجات، وعلق موسى: "الناس لا تستحمل كل هذا لأنهم عانوا في شهرين" .

وأوضح أن قرار فتح المساجد سيأخذ ولكن مع اتخاذ إجراءات احترازية معينة، مطالبا بتطبيق نموذج الحرم المكي.