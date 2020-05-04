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أحمد موسي يطالب بتطبيق نموذج الحرم المكي حال فتح المساجد
الإثنين 04/مايو/2020 - 08:32 ص
داليا الحسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك من يصلي في جماعات فوق أسطح المنازل في مناطق كثيرة كما يوجد إفطار جماعي في أماكن كثيرة، مؤكدا أن هذا مستمر منذ أول رمضان وهو ما خلف إصابة أسر بأكملها.
وتابع خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، "الجمع والجماعات هترجع ومش هتغلق مدى الحياة".
وعرض موسى فيديو بث مباشر لأول صلاة تراويح في شهر رمضان الحالي من مسجد عمرو عبد العاص.
وأشار موسى إلى أن بلومبرج أجرت دراسة أكدت فيها أن فيروس كورونا مستمر حتى العام 2022 وفي شكل موجات، وعلق موسى: "الناس لا تستحمل كل هذا لأنهم عانوا في شهرين" .
وأوضح أن قرار فتح المساجد سيأخذ ولكن مع اتخاذ إجراءات احترازية معينة، مطالبا بتطبيق نموذج الحرم المكي.
وطالب موسى المصلين في حال فتح المساجد يجب أن يصطحب كل منهم سجادته الخاصة به.
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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