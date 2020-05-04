السولية: الأهلي يحتاج إلى جمهوره للتتويج بإفريقيا.. ونفسي صالح جمعة يرجع زي الأول

Advertisements

قال عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه يتمنى التتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقثيا مع الفريق الأحمر.



السولية أضاف خلال رده على أحد أسئلة المتابعين له عبر حسابه بموقع التواصل "انستجرام" :"نفسي أحقق لقب إفريقيا مع النادي الأهلي".



وتابع :"النادي الأهلي يحتاج إلى جمهوره من أجل التتويج بلقب إفريقيا".



وزاد :"الاحتراف حلم بشرط أن يكون في مصلحة النادي الأهلي، وأتمنى أن أختم مسيرتي داخل النادي الأهلي".



وأشار :"نفسي صالح جمعة يرجع زي الأول، كما أننا اشتقنا إلى كرة القدم".



وعن المباراة الأفضل له قال :"التي كانت أمام الترجي التونسي في برج العرب وفاز فيها الأهلي 3-1".



وأتم حديثه :"أغنية التالتة شمال أكثر الأغاني التي أحب سماعها من جمهور الأهلي".



وأتم حديثه :"حسن شحاته أفضل من تدربت تحت قيادته".