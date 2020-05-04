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أحمد موسى: انضمام أحدث غواصة ألمانية هجومية بالعالم لوحوش البحرية المصرية قريبًا

الإثنين 04/مايو/2020 - 05:58 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الغواصة 209 1400 ألمانية الصنع والتي تعد من أحدث الغواصات الهجومية في العالم، ستنضم لوحوش البحرية المصرية قريبا.

وتابع "موسى" خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن التسليح هدفه حماية البلد والدفاع عن الأرض من الأعداء والخونة.

وأكد الإعلامي أن الخونة يدشنون حملات ليلا ونهارا للهجوم على ما يقوم به الجيش المصري في سبيل تعزيز الأمن الغذائي.

ولفت إلى أن بعد ازمة كورونا قامت الجيوش في أمريكا وألمانيا وبريطانيا بعمل مستشفيات والمساعدة في مواجهة كورونا، مؤكدا أن من يعرف قيمة الجيوش ينتظر منها هذا الدور ومصر تعرف هذا.

وأضاف أن السلع من لحوم وأسماك وغيرها متوفرة في مصر رغم الأزمة التي يعيشها العالم وذلك بفضل مجهود القوات المسلحة في تعزيز الأمن الغذائي، مؤكدا أن مصر من الدول التي لديها اكتفاء ذاتي وفائض كبير.

وأردف ، أن من الأدوار الرئيسية للقوات المسلحة تعزيز الأمن الغذائي لتوفير السلع لشعب مصر وكذلك هو دور كل مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن الخونة يريدون المخازن خالية ونقص في السلع والمنتجات.

مستجدات أزمة كورونا
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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غواصة المانية البحرية احمد موسى

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