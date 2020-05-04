أحمد موسى: انضمام أحدث غواصة ألمانية هجومية بالعالم لوحوش البحرية المصرية قريبًا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الغواصة 209 1400 ألمانية الصنع والتي تعد من أحدث الغواصات الهجومية في العالم، ستنضم لوحوش البحرية المصرية قريبا.

وتابع "موسى" خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن التسليح هدفه حماية البلد والدفاع عن الأرض من الأعداء والخونة.





وأكد الإعلامي أن الخونة يدشنون حملات ليلا ونهارا للهجوم على ما يقوم به الجيش المصري في سبيل تعزيز الأمن الغذائي.





ولفت إلى أن بعد ازمة كورونا قامت الجيوش في أمريكا وألمانيا وبريطانيا بعمل مستشفيات والمساعدة في مواجهة كورونا، مؤكدا أن من يعرف قيمة الجيوش ينتظر منها هذا الدور ومصر تعرف هذا.





وأضاف أن السلع من لحوم وأسماك وغيرها متوفرة في مصر رغم الأزمة التي يعيشها العالم وذلك بفضل مجهود القوات المسلحة في تعزيز الأمن الغذائي، مؤكدا أن مصر من الدول التي لديها اكتفاء ذاتي وفائض كبير.



