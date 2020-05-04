نقابة الإعلاميين: اتخاذ عدة إجراءات اليوم لحبس رامز جلال

قال المستشار محمود العسال، المستشار القانوني لنقابة الإعلاميين، إن دفاع رامز جلال في المحكمة انحصر على أن برنامج "رامز مجنون رسمي" عمل ترفيهي، لإسعاد الآخرين.





وتابع "العسال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "ألحدث اليوم"، مساء الأحد، أن قرار النقابة بوقف برنامج رامز واجب النفاذ، ولكن رامز ضرب بهذا القرار عرض الحائط، مشيرًا إلى أن النقابة غدًا ستتخذ عدَدا من الإجراءات الجنائية تقتصي بحبس والغرامة سواء لرامز جلال أو الوسيلة الإعلامية التي يذاع عليها البرنامج، بسبب عدم الالتزام بقرار الوقف.





ولفت إلى أن مكتب المستشار مرتضى منصور حضر اليوم في المحكمة، وأيد قرار نقابة الإعلامي بوقف برنامج "رامز مجنون رسمي"، مشيرًا إلى أن جلسة محاكمة برنامج رامز تأجلت لـ31 مايو المقبل.





هذا وقررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل دعويين مقامتين لوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منع بيع ترددات شركة "MBC"، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها، وقف بث برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال على ترددات النايل سات، لجلسة 6 مايو الجاري.





وحملت الدعوى المقامة من فهمي أمين بهجت "المحامي رقم 39636 لسنة 74 ق"، ضد وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، بصفته وآخرين، وكذا حملت الدعوى المقامة من محمود محمد عيد المحامي وآخرين، رقم 39804 لسنة 74 ق، والمقامة ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته وآخرين، بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن وقف عرض وبث برنامج "رامز مجنون رسمي".









وأكدت الدعوى الأولى، على أن الفنان رامز جلال دأب على الظهور في شهر رمضان الكريم ببرنامج هزلي على قنوات "mbc" وهو يقوم على فكرة مقلب، ولكن هذا العام جاء رامز باسم "رامز مجنون رسمي"، ويعبر عن العنف الحقيقي، كما أنه اخترع كرسي يجعل الجالس عليه مكبل لا يستطيع الحركة، ويمارس معه أقسى أنواع العذاب ليحقق ما يتمنى من مشاهدات، ويستخدم الثعابين والكهرباء والمياه وغيرهم من أساليب العذاب، ويطالب ضيوفه بمدحه بطريقة إجبارية دون وجه حق، على حد قوله.



