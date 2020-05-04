مصطفى أبو سريع يفاجئ ولاد إمبابة بموهبته الغنائية

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"مصطفي أبو سريع" زمارة"يفاجئ ولاد إمبابة بموهبته الغنائية" ولاد إمبابة الحلقة 11"



عرضت الآن الحلقة 11من مسلسل "ولاد إمبابة" وذلك عبر قناة النهار دراما في تمام الساعة الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل.



_ وتدور أحداث المسلسل حول موهبه مصطفي أبو سريع "زمارة" الغنائية، حيث أنه يمتلك صوت رديء، ومحترف في النشاز، وليس لدية موهبه ع الإطلاق.



_ ويقوم مصطفي أبو سريع بتحريك شفتاه بحركات تتماشي مع صوت صديقةوالذي يقوم بالغناء بجواره، ليظن الجميع أن هذا صوت زمارة.



_ ويطلب "ولاد إمبابة" من مصطفي أبو سريع الغناء مرة آخري حيث أنهم اعجبو بصوتة، ويقول "سعد الصغير" عسلية مش هنلاحق علي الحفلات بعد كدا.





ويشارك في مسلسل "ولاد إمبابة".. بطولة كل من الفنان سمير غانم وفريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس ونادر أبو الليف ويسرا المسعودي وبرلنتي فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكري ومحمود فارس وهاني الأسمر وإسماعيل فرغلي ومحمد فاروق، ومن تأليف أيمن بكري..





و تدور أحداث مسلسل "ولاد إمبابة" في إطار كوميدي حول امرأة تنجب 15 ابنًا، ثم يبدأ صراع العائلة على الإرث، ويجسد سعد في المسلسل شخصية "عسيلة" شاب بسيط من منطقة شعيبة، ويقع في قصة حب "فريدة" مع الفنانة يسرا المسعودى من أسرة غنية داخل أحدث العمل.





القنوات الناقلة لمسلسل ولاد إمبابة



يعرض مسلسل ولاد إمبابة للفنان سعد الصغير والفنان القدير سمير غانم، على قناتي النهار فى تمام الساعة التاسعة مساءً، بينما يعرض على قناة "صدى البلد" في الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.





https://youtu.be/vZjbPb2KBlM