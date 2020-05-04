Advertisements

مصطفى أبو سريع يفاجئ ولاد إمبابة بموهبته الغنائية

الإثنين 04/مايو/2020 - 01:43 ص
بوابة الفجر
سيدة صادق
"مصطفي أبو سريع" زمارة"يفاجئ ولاد إمبابة بموهبته الغنائية" ولاد إمبابة الحلقة 11"

عرضت الآن الحلقة 11من مسلسل "ولاد إمبابة" وذلك عبر قناة النهار دراما في تمام الساعة الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل.

_ وتدور أحداث المسلسل حول موهبه مصطفي أبو سريع "زمارة" الغنائية، حيث أنه يمتلك صوت رديء، ومحترف في النشاز، وليس لدية موهبه ع الإطلاق.

_ ويقوم مصطفي أبو سريع بتحريك شفتاه بحركات تتماشي مع صوت صديقةوالذي يقوم بالغناء بجواره، ليظن الجميع أن هذا صوت زمارة.

_ ويطلب "ولاد إمبابة" من مصطفي أبو سريع الغناء مرة آخري حيث أنهم اعجبو بصوتة، ويقول "سعد الصغير" عسلية مش هنلاحق علي الحفلات بعد كدا.


ويشارك في مسلسل "ولاد إمبابة".. بطولة كل من الفنان سمير غانم وفريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس ونادر أبو الليف ويسرا المسعودي وبرلنتي فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكري ومحمود فارس وهاني الأسمر وإسماعيل فرغلي ومحمد فاروق، ومن تأليف أيمن بكري..


و تدور أحداث مسلسل "ولاد إمبابة" في إطار كوميدي حول امرأة تنجب 15 ابنًا، ثم يبدأ صراع العائلة على الإرث، ويجسد سعد في المسلسل شخصية "عسيلة" شاب بسيط من منطقة شعيبة، ويقع في قصة حب "فريدة" مع الفنانة يسرا المسعودى من أسرة غنية داخل أحدث العمل.


القنوات الناقلة لمسلسل ولاد إمبابة

يعرض مسلسل ولاد إمبابة للفنان سعد الصغير والفنان القدير سمير غانم، على قناتي النهار فى تمام الساعة التاسعة مساءً، بينما يعرض على قناة "صدى البلد" في الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.


https://youtu.be/vZjbPb2KBlM

أخبار تهمك

تعليق ناري من مرتضي منصور على النقاز وكهربا

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. رسالة مطمئنة من القوات المسلحة بشأن كورونا

منذ أقل من ساعتين

"الصحة" تعلن انخفاض أعداد المصابين بكورونا.. وتسجيل 14 حالة وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السيسي: 10 رمضان جسد قدرة المصريين على قهر المستحيل

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

منذ أقل من ساعة

مجزرة في الزمالك.. 7 لاعبين على قائمة الراحلين

منذ حوالي 7 ساعات

نقابة الإعلاميين: اتخاذ عدة إجراءات اليوم لحبس رامز جلال

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. فتوى من شيخ الأزهر بشأن التجمعات في ظل كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

استشهاد وإصابة عدد من أبطال الجيش بمناطق تصفية البؤر الإرهابية

منذ حوالي 13 ساعة

المتحدث العسكري: اكتشفنا أنفاقًا طولها 3 كيلو وعمقها 30 مترا

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. بيراميدز يستعد لخطف نجم جديد من الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد من شقيق ياسمين عبد العزيز بعد زواجها من أحمد العوضي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

منذ حوالي 13 ساعة

"الصحة العالمية" تكشف توزيع إصابات كورونا في المحافظات

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:54 ص

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

"الصحة" تعلن انخفاض أعداد المصابين بكورونا.. وتسجيل 14 حالة وفاة

07:11 م

عاجل.. رسالة مطمئنة من القوات المسلحة بشأن كورونا

12:57 ص

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

01:20 م

أول رد من شقيق ياسمين عبد العزيز بعد زواجها من أحمد العوضي

12:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة