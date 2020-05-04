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بعد الكورونا.. مرض خطير يصيب الأطفال
الإثنين 04/مايو/2020 - 01:33 ص
هدى عبدالرازق
كشفت الدكتورة منى طنطاوي، استشاري طب الأطفال بمستشفى هاكنساك بنيوجيرسي، تفاصيل متلازمة "كاواساكي" للأطفال المنتشرة في عدد من الدول الأوروبية.
وقالت "منى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إنه حتى الآن لم يتم معرفة السبب في ظهور حاللات مصابة بهذا المرض بكثرة في الفترة الحالية، موضحة أنهم كان يتم تسجيل 6 حالات في السنة، ولكن إيطاليا مؤخرا سجلت 15 حالة إصابة منذ فبراير حتى الآن، فضلا عن ظهوره في عدد آخر من الدول الأوروبية.
وأوضحت أن هناك عدة أعراض للإصابة منها ارتفاع شديد للحرارة يستمر لعدة أيام، احرار في العين، وجع في العضلات، وتضخم الغدد الليمفاوية، منوهة بأن خطورته تكمن في تسببه في ذبحة صدرية.
وأضافت استشاري طب الأطفال بمستشفى هاكنساك بنيوجيرسي، أن متلازمة كاواساكي" تعالج بالبلازما، ولكن يجب السرعة في العلاج.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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