بعد الكورونا.. مرض خطير يصيب الأطفال

كشفت الدكتورة منى طنطاوي، استشاري طب الأطفال بمستشفى هاكنساك بنيوجيرسي، تفاصيل متلازمة "كاواساكي" للأطفال المنتشرة في عدد من الدول الأوروبية.





وقالت "منى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إنه حتى الآن لم يتم معرفة السبب في ظهور حاللات مصابة بهذا المرض بكثرة في الفترة الحالية، موضحة أنهم كان يتم تسجيل 6 حالات في السنة، ولكن إيطاليا مؤخرا سجلت 15 حالة إصابة منذ فبراير حتى الآن، فضلا عن ظهوره في عدد آخر من الدول الأوروبية.





وأوضحت أن هناك عدة أعراض للإصابة منها ارتفاع شديد للحرارة يستمر لعدة أيام، احرار في العين، وجع في العضلات، وتضخم الغدد الليمفاوية، منوهة بأن خطورته تكمن في تسببه في ذبحة صدرية.





وأضافت استشاري طب الأطفال بمستشفى هاكنساك بنيوجيرسي، أن متلازمة كاواساكي" تعالج بالبلازما، ولكن يجب السرعة في العلاج.



