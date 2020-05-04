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تامر حمزة ينتهي من تصوير أكثر ٨٠٪ من "القمر آخر الدنيا"

الإثنين 04/مايو/2020 - 01:39 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد

انتهى المخرج تامر حمزة من تصوير أكثر من ٨٠٪ من مسلسل "القمر آخر الدنيا" لبشري، وتلتزم أسرة العمل بالالتزام المواعيد المقررة بمواعيد حظر التجول، والتصوير يتم داخل مدينة الشيخ زايد، وهو المشارك في السباق الرمضاني الحالي.

يذاع  "القمر اخر الدنيا" علي قناة النهار الساعة الحادية والنصف مساءً ويعاد الخامسة فجراً، بينما يعرض علي قناة النهار دراما في الثانية بعد منتصف الليل، وصدي البلد أيضاً

و تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به. تقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة (بتنوعها الثقافى والبصرى) رحلة بحث الأبناء عن أمهم تصاحبها رحلتهم الذاتية داخل أنفسهم وإكتشافهم المعنى الحقيقى للترابط الأسرى.

"القمر آخر الدنيا" بطولة بشري، مؤمن نور، هشام سليمان، ساندي، مادلين طبر ، ،ثراء جبيل ،سميره عبد العزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف و هدي الاتربي و عمرو عابد ومن إخراج تامر حمزة.

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