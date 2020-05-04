الأمم المتحدة تكشف وضع الاقتصاد المصري بعد أزمة كورونا

قالت راندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إن فيروس كورونا كارثة على البشرية بالكامل، خاصة أنه أصاب الملايين، وأدى لوفاة الآلاف، وأثر على كافة أشكال الحياة.

وتابعت "أبو الحسن"، خلال حوارها مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن أزمة كورونا لم تؤثر على مصر فقط، بل كل دول العالم، وهناك تصورات بحدوث ركود عالمي على المستوى العالمي بصورة أسوأ مما حدث في عام 2008.





ولفتت إلى أن النمو الاقتصادي في معظم دول العالم سيكون سلبيًا، لكن التصورات تشير إلى أن الاقتصاد المصري سينخفض نموه، ولن يصبح سلبيًا، بسبب الإصلاحات التي قامت بها مصر الفترة الأخيرة.





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.



