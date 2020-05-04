عمرو أديب يكشف مفاجأة صادمة عن انتهاء الكورونا في 20 مايو بمصر

كشف الإعلامي عمرو أديب، أن القائمين على الدراسة السنغافورية التي ظهرت منذ عدة أيام، وأفادت أن فيروس كورونا في مصر سينتهي في 20 مايو، أعلنوا تراجعهم عن توقعهم، وأكدوا أن بيانتهم لم تكن دقيقة.





وأشار "أديب "، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن هناك حالة من التراخي منتشرة بين المواطنين في تنفيذ الإجراءات الوقائية، معقبا: "الموضوع لم ينتهي بعد.. لا تطمئن، الكورونا مازالت موجودة".





وانتقد الإعلامي عمرو أديب، التزاحم في مكاتب الشهر العقاري اليوم، قائلا: "مينفعش التزاحم ده، خد بالك من نفسك، ومن الموظف اللي معاك".



