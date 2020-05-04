تعليق ناري من مرتضي منصور على النقاز وكهربا









أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أن كهربا والنقاز هربا من القلعة البيضاء، مشددا على عدم مسؤوليتهم فى هذا الأمر على الإطلاق.





وقال مرتضي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "النقاز حصل على مستحقاته الكاملة خلال فترة تواجده فى الزمالك، ولكنه لاعب طماع وحصل زيادة عن مستحقاته 250 ألف دولار".