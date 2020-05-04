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تعليق ناري من مرتضي منصور على النقاز وكهربا

الإثنين 04/مايو/2020 - 01:41 ص
كهربا والنقاز مع الزمالك
كهربا والنقاز مع الزمالك
محمد جمال


أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أن كهربا والنقاز هربا من القلعة البيضاء، مشددا على عدم مسؤوليتهم فى هذا الأمر على الإطلاق.

وقال مرتضي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "النقاز حصل على مستحقاته الكاملة خلال فترة تواجده فى الزمالك، ولكنه لاعب طماع وحصل زيادة عن مستحقاته 250 ألف دولار".
 
وأضاف: "لا يوجد حاليا ما يسمي بابن النادي، نحن فى زمن الإحتراف، وأشرف بن شرقي أكبر مثال على اللاعبين المحترفين الذين يقومون بدورهم على أعلى مستوى".

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