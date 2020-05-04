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تعرف على القنوات الناقلة لمسلسل "القمر آخر الدنيا" ومواعيد العرض

الإثنين 04/مايو/2020 - 01:53 ص
بوابة الفجر
نور طلعت

يذاع مسلسل "القمر آخر الدنيا" للنجمة بشري المشارك في السباق الرمضاني الحالي، كما انتهت تصميم الافيشات الفرديه لابطال العمل . 

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به. تقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة (بتنوعها الثقافى والبصرى) رحلة بحث الأبناء عن أمهم تصاحبها رحلتهم الذاتية داخل أنفسهم وإكتشافهم المعنى الحقيقى للترابط الأسرى.

القمر آخر الدنيا بطولة بشري، مؤمن نور ،نسرين ، هدي الاتربي، عمرو عابد ،ثراء جبيل، سميره عبد العزيز، احمد كراره، أميره نايف اخراج تامر حمزة.


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