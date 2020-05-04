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تأجيل الكشف عن شاحنة تسلا سيمي الجديدة

الإثنين 04/مايو/2020 - 01:47 ص
تسلا سيمي
تسلا سيمي
أكدت شركة تيسلا تأجيل الكشف عن شاحنتها الجديدة سيمي، حيث تم تأخير إنتاج الشاحنى مرة أخرى من جديد، و يبدو أن الأمر خارج عن إرادة الشركة.

عندما قدمت تيسلا شاحنتها الكهربائية لأول مرة في 2017 كان من المخطط أن تقوم الشركة بتوصيلها للعملاء في 2019، ولكن الشركة قررت بعد ذلك تسليم أول النسخ من الشاحنة في 2020 وبأعداد محدودة. أما الآن فلن تصل سيمي إلى أصحابها قبل 2021. كما أعلنت الشركة في بيانها رسمي “لقد أجلنا مواعيد تسليم أوائل نسخ سيمي إلى عام 2021”.

ولم توضح تسلا أسباب تأجيل الكشف عن سيمي، ولكن العديد من الشركات قامت بتسجيل حجوزات كبيرة من تسلا سيمي معظمها شركات خدمات شحن وخدمات تجارية، ولكنهم سيضطرون الآن للانتظار من جديد.

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