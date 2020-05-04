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عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا
الإثنين 04/مايو/2020 - 01:54 ص
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إنه يعتقد أنه سيكون لدى الولايات المتحدة مصل ضد فيروس كورونا بحلول نهاية العام الحالي.
وجاءت تصريحات ترامب خلال مؤتمر افتراضي تنقله قناة فوكس نيوز، يتلقى خلاله أسئلة الصحفيين للرد عليها بشأن تطورات الموقف بشأن فيروس كورونا المستجد.
ويأتي المؤتمر في الوقت الذي خففت فيه بعض الولايات الأوامر التي كانت تلزم الأمريكيين بالبقاء في منازلهم، بينما أبقت ولايات أخرى على تلك الإجراءات الصارمة، ويحمل المؤتمر عنوان "أمريكا معا: العودة إلى العمل".
وتابع ترامب: "أريد أن تفتح الجامعات والمدارس أبوابها في سبتمبر،وبادرت إلى إغلاق بلادنا رغم أن المعلومات الأولية قللت من مخاطر كورونا، وأزمة كورونا وحدتنا كجمهوريين وديمقراطيين".
وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية وفاة 1435 شخصا فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو ما يمثل قفزة كبيرة في أعداد الموتى، وذكرت الجامعة، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية الأحد، أن حصيلة الوفيات الكلية تجاوزت 66 ألف حالة، وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالميًا بعدد الوفيات جراء الوباء الذي اجتاح العالم.
وكانت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أعلنت السبت، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى 1092815 حالة حتى الجمعة بزيادة 30369 عن اليوم السابق وقالت إن عدد حالات الوفاة زاد 1877 حالة لترتفع حصيلة المتوفين إلى 64283 شخصا.
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