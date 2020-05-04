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وزيرة الهجرة: جدول إعادة العالقين أمام رئيس الوزراء هذا الأسبوع
الإثنين 04/مايو/2020 - 04:53 ص
كـسـاب أحـمـد
قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن هناك لجنة مشكلة لإعادة العالقين وكل اجتماع يوجد مستجدات طبقا لما تقدمه السفارات من بيانات واستغاثات الشرائح الأخرى.
وقالت، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز": "أطمئن كافة الشرائح من عالقين ومنتهى الإقامة ومنتهى عقودهم والحالات الاستثنائية.. نقدر الظروف الصعبة للمصريين بالخارج، وأولوية العودة للعالقين والمخالفين والمنتهية عقودهم".
وواصلت: "يتم جمع طلبات المصريين بالخارج واستغاثات المصريين بالخارج بمحل الجدية دون التفرقة، واللجنة ستعرض جدول لإعادة العالقين هذا الأسبوع أمام رئيس الوزراء.. واطمئن الأهالي في الكويت من فصلكم لا تصدقوا الشائعات والدولة تنظر لكافة أبنائها ولكن هناك ظروف طارئة تستدعي أن نقوم بالأعداد الجيد لسفركم واستقبالكم".
مستجدات أزمة كورونا
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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