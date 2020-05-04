وزيرة الهجرة: جدول إعادة العالقين أمام رئيس الوزراء هذا الأسبوع

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن هناك لجنة مشكلة لإعادة العالقين وكل اجتماع يوجد مستجدات طبقا لما تقدمه السفارات من بيانات واستغاثات الشرائح الأخرى.





وقالت، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز": "أطمئن كافة الشرائح من عالقين ومنتهى الإقامة ومنتهى عقودهم والحالات الاستثنائية.. نقدر الظروف الصعبة للمصريين بالخارج، وأولوية العودة للعالقين والمخالفين والمنتهية عقودهم".





وواصلت: "يتم جمع طلبات المصريين بالخارج واستغاثات المصريين بالخارج بمحل الجدية دون التفرقة، واللجنة ستعرض جدول لإعادة العالقين هذا الأسبوع أمام رئيس الوزراء.. واطمئن الأهالي في الكويت من فصلكم لا تصدقوا الشائعات والدولة تنظر لكافة أبنائها ولكن هناك ظروف طارئة تستدعي أن نقوم بالأعداد الجيد لسفركم واستقبالكم".





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