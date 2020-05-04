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عمرو الجنايني : عودة الدوري قرار دولة وعلى الأندية نسيان اللعب على ملاعبها

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:01 ص
عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
محمد جمال


أكد عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم أن قرار عودة بطولة الدوري المصري هو يخص الدولة وليس للجبلاية دخل فيه. 

وقال الجناينى فى تصريحات تليفزيونية "قمنا بعمل ما نستطيع فعله لاستكمال الدوري المصري، سواء فيما يخص المسابقات أو طبيًا، ولكن القرار بنسبة 100% للدولة وليس في يد اتحاد الكرة نهائيًا".

وأضاف : "بدأنا المسابقة بشروط معينة وستكتمل بها، وذلك فيما يخص تحديد بطل للمسابقة إذا لم تكتمل، ولكن سننظر لما يحدث في دول العالم لأن الوضع غريب ليس علينا فقط ولكن على العالم أجمع".

وتابع : "الاتحاد الأفريقي أرسل خطاب غريب جدًا لنا ولكل الاتحادات المحلية يطلب خلاله تحديد موعد عودة النشاط، ولكني لا استطيع الرد عليه حتى الآن". 

وأكمل :" نحن جاهزون تمامًا، مجرد أن تطلب الدولة عودة النشاط من جديد سنبدأ في الأمر من اليوم التالي مباشرةً".

وأردف: "السيناريو الفني لدينا يقول أن النشاط سيعود يوم 15 مايو، على أن يتم تقسيم الفرق إلى مجموعات لتلعب في محافظات مختلفة، مجموعة بالقاهرة وأخرى بالسويس وهكذا".

واتم : "لن يكون هناك ما يسمى بأن يلعب كل فريق في ملعبه كما السابق، هذا الأمر يجب نسيانه من الأندية، وسيكون هناك ضوابط تخص دخول وخروج الأفراد للمعسكرات، هذا ما يمكننا قوله حاليًا".

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