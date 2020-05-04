يسرا: لكشف سر تسمية مسلسلي بـ"خيانة عهد"يجب مشاهدة المسلسل حتى نهايته





قالت الفنانة يسرا، إن أكثر ما أعجبني بالمسلسل أنه محير ويحتمل الكثير من الأفكار المتناقضة، وهو فكرة المؤلف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال، ووليد أبو المجد، ومحمد أبو السعد.





وأكدت في تصريحات صحفية أنها لن تفصح عن سر "خيانة عهد" لكن مع الوقت سنكتشف ما إذا كانت "خيانة عهد" مقصود بها إن هي التي تخون أو تُخان.



