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عاجل.. المتحدث العسكري يعلق على مسلسل "الاختيار" (فيديو)
الإثنين 04/مايو/2020 - 02:22 ص
كـسـاب أحـمـد
علق العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، على مسلسل "الاختيار" الذي يتناول قصة البطل أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة 103 صاعقة - الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017.
وأضاف متحدث الجيش، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الأعمال الدرامية من أسرع الوسائل التي تصل للمواطنين.
وأوضح أن: "المسلسل يمثل رموز القوات المسلحة ويجسد الشهداء الذين يضحو بأراحهم.. والأهالي يشاهدون العمل الدرامي، وكل واحد يرى ابنا من أبنائه كان في هذا المكان وبيعمل إيه.. الأعمال الدرامية تصل بسرعة للناس ".
وواصل قائلًا:"ربنا يحفظ الشعب المصري ووطنا من الإرهاب من جائحة كورونا".
مستجدات أزمة كورونا
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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