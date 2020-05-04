عاجل.. المتحدث العسكري يعلق على مسلسل "الاختيار" (فيديو)

علق العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، على مسلسل "الاختيار" الذي يتناول قصة البطل أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017.





وأضاف متحدث الجيش، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الأعمال الدرامية من أسرع الوسائل التي تصل للمواطنين.





وأوضح أن: "المسلسل يمثل رموز القوات المسلحة ويجسد الشهداء الذين يضحو بأراحهم.. والأهالي يشاهدون العمل الدرامي، وكل واحد يرى ابنا من أبنائه كان في هذا المكان وبيعمل إيه.. الأعمال الدرامية تصل بسرعة للناس ".





وواصل قائلًا:"ربنا يحفظ الشعب المصري ووطنا من الإرهاب من جائحة كورونا".





مستجدات أزمة كورونا